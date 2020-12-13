副總統賴清德今天表示，臺灣醫療水準相當好，有條件發展精準醫療及科技防疫。針對新冠肺炎疫苗，政府目前也傾全力幫助國內的4家疫苗公司，將採取國際採購跟國內研發並行方式，守護國人的健康。

賴清德今天出席2020北醫大六十周年慶「國際醫療高峰論壇」時表示，今年的高峰論壇特別有意義，除了剛好適逢北醫大60周年，同時也面臨國際上百年難得一見的疫情。論壇討論的內容非常廣，將聚焦在精準醫療、細胞治療、器官移植以及如何對抗Covid-19。

他說，臺灣的醫療水準相當好，非常有條件發展精準醫療及科技防疫。我們有完整的健保制度，有龐大的健保資料庫，也有數個國際級的人體生物資料庫。

此外，不管是對基因、腸內菌、病毒或癌症的各種檢驗，我們的檢驗科技也非常尖端。加上臺灣的ICT產業也非常強，在工業4.0的時代，不管是人工智慧、互聯網，或者是雲端運算、大數據分析，AR、VR的臨床應用，他相信，未來我們一定可以達到精準醫學的目標。

在新冠肺炎疫苗部分，賴清德表示，政府採取國際採購跟國內研發並行的方式。我們的採購一體適用於國際跟國內疫苗廠的採購，也傾全力幫助國內的4家疫苗公司。除了提供研發經費、協助蒐集案例，每周並與疫苗公司進行滾動式審查，提供行政程序上面的方便。另外，中央研究院、國家衛生研究院也傾全力協助疫苗廠，進行動物實驗、臨床試驗等。

他強調，只要臺灣的疫苗廠在研發的過程中，需要政府協助的，政府一定會大力幫忙，希望透過國際採購跟國內研發雙軌的方式，守護國人的健康。

(中時 )