蒜味五香豆干超簡單！五步驟炒出美味下酒菜！

涮嘴美食，蒜味五香豆干讓你簡單上桌！YouTuber「簡單哥」以把所有複雜的料理簡單化為宗旨，教大家如何用簡單的手法做出美味的食材。大人小孩都可以接受的小豆干，也能搖身一變，成為口感多層次的蒜味五香豆干。

簡單哥表示，一般人在做豆干料理的時候，最怕就是沒有入味。關鍵在於，將豆干以熱水汆燙去除豆味，待豆干澎起會更容易入味。醬料部分將焦糖炒至焦糖色，依序加入醬油、五香粉、八角和乾草以小火悶炒20分鐘，待滷汁收乾，再加上辣椒及蒜頭拌炒即可上鍋。

簡單哥試吃後表示非常入味，建議若是想讓豆干吃起來軟嫩一點可以提早收鍋，並說道這道簡單的料理不論做為宵夜及零嘴都十分適合。

愛好簡單料理的網友也紛紛表示，「哇！一定好吃」、「之前我都把豆干和滷肉一起滷，這個我也來試試看」、「色澤真美的蒜味五香滷豆干啊！自己做較安心」、「這道菜好吃極了。」

(中時新聞網)