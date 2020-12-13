Ella陳嘉樺2020年歲末工作滿檔，展開個人大型巡演《艾拉秀》、推出全新EP《Ella Show 娛樂無限公司》、跨界綜藝主持《鴻門家宴》，陪大家熱鬧迎向歡樂12月，她睽違6年強勢回歸跨年舞台，將在今年「高雄2021跨百光年」跨年晚會獨家獻唱。今年高雄不只跨年，更是跨百，「高雄2021跨百光年」跨年晚會場地是全台首創同場跨年雙舞台，Ella將在蓬萊舞台擔任倒數前壓軸演出。

Ella聽見南部粉絲敲碗演出的願望，特別把這次跨年唯一演出留在高雄港都，用歌聲陪伴大家送走2020年、迎向全新的2021年。談及這次開唱亮點，Ella相當重視，大陣仗出動30多位工作人員南下高雄，透露會打造全新歌單內容，長達30分鐘的精采表演，將率領8位舞者們唱跳，加碼預告會有一個彩「蛋」限定合作，演唱接地氣歌曲絕對驚喜。

Ella預告會帶兒子勁寶一起到高雄跨年。（民視提供）

難得到港都開唱，Ella表示：「曲目當然會唱《艾拉秀》裡面的歌曲，EP新歌充滿正能量，2020年終於要結束了，希望大家聽了這些歌，更有力量面對2021年。」更耍起神秘曝「有件值得期待的事情」埋伏筆。問及這次服裝造型尺度？她搞笑表示：「演出場地靠近港口附近，服裝會以保暖為主。」並笑稱近來天氣不定，但長輩推判今年立冬晚，冬天一定很冷。當晚Ella會帶著兒子勁寶一同南下高雄，全家共度天倫新年時光，演出完，計畫回屏東老家度假充電。當天蓬萊舞台演出將全程在民視實況轉播。

(中時 )