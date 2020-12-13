新冠肺炎疫情全球爆發，台灣因為超前部屬與嚴密防疫SOP，至今抵擋住疫情所帶來的強烈衝擊，但其他地方就沒這麼幸運，美國染疫擴散情況居高不下，好萊塢承受生命與經濟的巨大耗損，今又爆噩耗，曾演出《猩球崛起》等賣座電影的女星卡蘿薩頓(Carol Sutton)，挺不過疫情摧殘病逝，享壽76歲。

好萊塢又痛失英才！據《CNN》報導，在演藝圈耕耘數十年的卡蘿薩頓，多年來定居在加拿大多倫多，仍不時受邀參與電影拍攝，而這波新冠肺炎疫情來得猛烈，她不幸確診新冠肺炎，雖發現後立刻住院接受救治，但難以抵擋病魔，經過數日治療，於本月11日因併發症而過世，76年璀璨人生到這裡宣告終結。

卡蘿薩頓以演員身分為人所知熟知，演出過《猩球崛起》、《失控的陪審團》等好萊塢經典大片，在夯劇《劫後餘生》、《無間警探》、《糖廠女王》等，也有她的身影，讓她在演藝圈享有名聲與地位，同時，卡蘿薩頓還是知名藝術家，繪畫天賦尤其傑出，獲獎無數，其作品曾在高達94個個人與聯合畫展中被展出，可謂才華洋溢。

新奧爾良市市長拉托亞坎特雷爾(LaToya Cantrell)，也親自在推特發布了卡蘿薩頓病逝的消息，透露她曾在該市演藝地標「新奧爾良劇院」中演出，是該劇院的女王級影星，在這個城市的舞台上活躍了數十年，而世界也見證她的才華，如今遭新冠肺炎奪命，讓人感到格外惋惜。

(中時新聞網)