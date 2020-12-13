大東北角觀光圈今天成立，東北角管理處盼能打造充滿魅力的大東北角旅遊廊帶。（李忠一攝）

東北角管理處為推動東北角地區觀光，號召新北市及宜蘭觀光相關公協會共同成立「大東北角觀光圈」，今天（13日）在宜蘭舉辦成立大會，交通部長林佳龍坦言，觀光過去在交通部排很後面，可是升格改制為觀光署獲政院同意，未來將改變隊形全力衝觀光。

大東北角觀光圈包含新北市瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等行政區，宜蘭縣的頭城、礁溪、壯圍、宜蘭、三星、五結、羅東、冬山、蘇澳等鄉鎮市及龜山島，觀光圈共同召集人之一張清來說，日本有多達1萬個村莊被廢村，台灣不應該有村莊被廢掉，不要廢村的方法就是發展觀光。

林佳龍指出，台灣防疫成功但沒有犧牲經濟，我們國家要以「觀光立國」來定位，觀光才是最前瞻，政府從中央到地方都要為觀光服務，觀光沒有黨派、族群、任何顏色。

東北角管理處表示，大東北角觀光圈盼能打造區域觀光品牌，形成更具國際觀光魅力的大東北角旅遊廊帶。

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