中職退役球星曹竣崵之子、擔任台北市第5棒指定打擊的曹祐齊今天在「2020新北富邦國際城市U18棒球邀請賽」敲出生涯首轟，但他透露，原本自己第4打席可能會被換掉，卻意外開轟，「看到過牆有嚇到，本只想確實擊球而已。」

台北市先發投手、高一的黃家俊開賽就碰上亂流，失2分，但打線在下半局立刻有所回應，攻下3分逆轉，8局下再靠著曹祐齊的陽春炮擴大領先，但9局上投手又出現亂流，屏東縣一口氣攻下3分逆轉，最終兩隊以5比5握手言和。

曹祐齊今天前3打席都沒有建樹，第4次站上打擊區前球隊也僅領先1分，他透露那時教練跟他說，若是那時壘上有人就會執行戰術，就會換代打，「但我不想被換掉。」他也把握住機會，一棒敲出全壘打。

過去都是擔任投手的曹祐齊，之前因手肘疲勞、發炎，教練讓他暫時休息，9月時才開始練打並練習擔任游擊手，「教練在黑豹旗前問我可不可以打？我說可以，既然不能投球就就打打看，平時練習時也都沒有打過牆過。」

曹祐齊自認國小、國中時打擊很爛，都打不到球，沒想到來到高中卻突然開竅，「可能是心態成長影響，前兩年都是擔任投手，自己在打擊時會用不同角度去想，也因為是投手，打擊時也不會有太大壓力，想法變得單純許多。」

明年就要高中畢業的也想過自己的下一步，原本曹祐齊最希望能夠旅外，但他自知受到傷勢困擾、打打停停的情況下要出國已經不容易，目前可能會先唸大學，加強身體素質。

曹祐齊說：「中職選秀也是有考慮，但還是要看身體狀況來決定，畢竟職棒的淘汰速度太快了，在身體有傷的狀況下，目前還是先考慮大學，職棒不是那麼好混，高中生要馬上銜接不是那麼好銜接，先把自己準備好再去，爸爸也有跟我講很多意見。」

台北市總教練黃文生則說：「他是很認真的選手，腳程、抓起跑timing都不錯，但他打擊時下盤會開掉還需要再修正。」他透露木棒聯賽曹祐齊將會復出站上投手丘，預計先讓他先發一場，投1、2局，看一下他控球狀況，會以「二刀流」去準備木聯。

曹祐齊在新北富邦U18敲出生涯首轟。（毛琬婷攝）

曹祐齊。（毛琬婷攝）

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