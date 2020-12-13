蔡英文總統在臉書上公開向在野黨喊話，不要刪除或凍結潛艦、高教機、F16升級、CPTPP等預算，國民黨主席江啟臣13日反擊指出，民進黨立委也一樣提案凍結國防外交預算，蔡英文總統連自己黨內同志都溝通不好，莫怪在野黨合理監督。

江啟臣說，蔡總統過去也是立法委員，她應該清楚立委的職責就是替人民安居立命把關，國、民兩黨的立委在討論預算都是公開討論，許多提案都是朝野共同連署的凍結案，不是國民黨提的，而且很多項目不僅國民黨有提，民進黨也一樣提出，怎麼會是國民黨提案就窮盡所有力量攻擊，民進黨提案就好棒棒，這根本就是雙重標準。

江啟臣說，如果蔡英文這麼在乎國家整體利益，為何去年民進黨的凍結案，就不出來講國家整體利益，為何今年的預算，卻要拿國家整體利益攻擊在野黨。

江啟臣向蔡英文喊話，以總統高度不應該拿這話來呼籲在野黨，請蔡總統也呼籲執政黨立委，如果蔡認為都不能凍也不能刪，那民進黨立委為何就可以凍結、可以刪除，同樣都是國會議員，同樣都是立法委員，如果繼續用這來抹黑攻擊，不僅會讓朝野更對立，也會讓民眾認為蔡總統只不過利用這來模糊她不顧人民健康及不顧民眾言論自由的焦點。

(中時 )