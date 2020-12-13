德州共和黨籍檢察長派克斯頓，企圖扭轉喬治亞等4州確認拜登勝選的訴訟，11日遭美國聯邦最高法院駁回，川普扭轉大選結果希望再度落空。對此，宅神朱學恒再次狠酸，資深媒體人周玉蔻日前預測川普翻盤機率大增，結果應證網友一句話，「勝者為王，敗者問蔻」

宅神今在臉書發文表示，周玉蔻稱川普翻盤機會大增，不講還好，一講川普就被最高法院駁回德州選舉訴訟，只好繼續在角落玩沙玩水，有一成語非常適合現在這種情況：「勝者為王，敗者問蔻」。

底下網友也直言，「朱大，原諒周玉蔻已經沒有舞台了只能蹭川普罷了。所以窮『蔻』莫追」、「給我川爸，其餘免談，嗚嗚嗚」、「川普在家翻桌機會大增啦」、「至少美國的法官還有脊梁骨，不像台灣的官許多都得了軟骨病」、「別人吃米粉，英川粉喊燙」、「敗者問蒄，形容的真貼切」。

德州檢察總長帕克斯頓（Ken Paxton）8日向美國最高法院提起訴訟，指控喬治亞州、密西根州、賓州與威斯康辛州等拜登勝出的搖擺州選舉違憲，周玉蔻10日在臉書發文意有所指表示，「川普翻盤成功率大增中」。當時就遭朱學恒在臉書發文回嗆，「老人家有的時候就是很迷信、很堅持。家有一老，天天耍寶，不知道這種媒體人的消息，都是什麼地方來的？」貼文也獲得許多網友迴響，這次川普再吞敗，周玉蔻當時的「名言」也成宅神和網友茶餘飯後的話題。

(中時新聞網)