耶誕節即將到來，許多人都會布置耶誕樹營造過節氣氛，一名來台三年多的老外PO出他在台北家中的耶誕樹，沒想到上面的裝飾竟都寫著「Taiwan」，背後原因曝光讓眾人感動，而且立刻吸引起其他外籍人士的注意，不少人詢問，這些獨一無二的小裝飾是否有出售。

老外布置耶誕樹掛「台灣」，背後原因曝光超催淚。(圖/截自East x West Designs)

在外地過節時，若能看到一點「家鄉的味道」總是會更加感動，《The China Post》報導，一名駐台三年的外國人Kara Wall，因意識到在台北可以買到作為紀念的耶誕飾品不多，因此決定自己動手做，並將代表台灣的台北101和燈籠等圖案繡在作品中。

不料這些獨一無二的小飾品在社交平台《Reddit》曝光後，馬上吸引起其他外籍人士的目光，紛紛開始詢問是否有出售。一名住在紐約的網友就建議Kara，將裝飾品做成吊飾，讓購買的人不管走到哪都能隨身攜帶過節的歡樂。還有網友表示，雖然已經離開台灣，今年也會在家中掛出去年遊台時夠買的一些吊飾，紀念台灣這塊美麗的寶島。

至於耶誕節為什麼要佈置聖誕樹？起源於16世紀時重要的宗教改革人物馬丁路德，在12月的某個夜晚，無意間看到天上的星星點綴樹叢中，讓他為之驚艷，因此在樹枝上綁上燭台、點上蠟燭，象徵上帝帶來的光亮，從此布置耶誕樹就成為耶誕節的重要儀式之一。

聖誕腳步近 DIY聖誕花圈深受民眾喜愛

(中時新聞網)