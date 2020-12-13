今(13)日行政院長蘇貞昌參訪台灣漫畫基地，當場使用三倍券購買3千多元的台灣原創漫畫、作品，蘇貞昌表示，自己的三倍券早就花掉了，這份三倍券是跟女兒借的，孫女都很期待他買漫畫回去，「今天如果她們有來，我一定是最得意的阿公，孫女一定很高興」，同時提醒國人，三倍券的使用期限僅到年底，記得花很重要。

蘇貞昌今日上午參訪位於台北市華陰街的「台灣漫畫基地」，在工作人員帶領下，參訪第一屆台日學生原創漫畫大賽得獎作品；而他也當場自掏腰包支持國人創作，拿出跟女兒借的三倍券購買孫女指定要的漫畫作品，笑稱孫女很期待他買漫畫回去，「今天如果她們有來，我一定是最得意的阿公，孫女一定很高興」。

消費券的使用期限至2020年底，11日蘇貞昌在臉書上發文提醒民眾，市面上還有總額超過100億的三倍券，請大家不要忘記，「趕緊領、趕緊開」，圖片更用「三倍捲紀德花」的諧音梗幽默提醒網友，反被笑「小編轉太硬了」。

昨日台中驚傳有民眾使用「已兌付」的消費券進行消費，造成當地檳榔攤受騙虧損的案件。蘇貞昌對此表示，該事件為單一個案，已下令要嚴查已兌付消費券流出的狀況。

蘇貞昌也指出，在明年三月底以前，三倍券都可以進行兌領，鼓勵商家收受，不用急、不用擔心。

(中時新聞網)