基隆市一名40多歲戴姓男子疑似與家人發生爭執，13日凌晨搭乘計程車外出，其妻子發覺異狀向警方求助，員警調閱監視器發現，戴男最後行蹤出現在美猴橋附近，並在附近人行道上找到疑似戴男拖鞋，警消人員為防止意外發生，拉起封鎖線，下河搜索，目前仍未果。

據了解，戴男在家中留下紙條後，和家人說要外出購物，戴妻察覺不對勁追出門，一路跟隨到基隆地方法院，未料，戴男搭上計程車離去，戴妻聯絡不上丈夫，立即向警方求助，員警調閱監視器發現，戴男在信一路、義三路交叉口下車後，往美猴橋方向行走，便失去行蹤，最終在美猴橋旁人行道發現戴男拖鞋。

警消人員為防止意外發生，拉起封鎖線，下河搜索。（陳彩玲攝）

警消人員為防止意外發生，拉起封鎖線，下河搜索。（陳彩玲攝）

戴妻擔心丈夫安危，在橋附近尋找、守候，消防隊也立即派人員下河搜救，目前河面搜索7次，並派潛水人員下水搜救3次，但至今仍未果，下午將持續擴大搜索，因橋邊沒有監視器，無法掌握戴男切確行蹤，警方持續調閱附近騎樓監視器，追查戴男行蹤。

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