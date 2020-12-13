動手術碰到醫師生日不妙了！日本、美國共同研究團隊發現，外科醫師的表現可能受私人因素影響，特別是碰到醫師生日時執刀，可能會使死亡率高出2成。不過，研究團隊也說明，現階段沒必要過度擔心這個問題。

綜合《時事通訊社》和其他日媒報導，日本慶應大學和美國加州大學洛杉磯分校攜手合作此研究計畫，研究團隊以緊急動手術者為對象，將2011至2014年期間、65歲以上老人的98萬件個案(包括醫師生日當天手術的2000件個案)、執刀醫師4萬7500人的數據作綜合分析。

該研究統計，除了考慮病患的年齡、性別與其罹患的疾病等影響，同位外科醫師在生日當天和生日以外的日子進行手術，其各自手術後30天的死亡率作比較，醫師生日當天執刀的病患死亡率為6.9%，比生日以外的5.6%要高出1.3%。

團隊進一步分析，醫師生日當天很可能收到許多祝賀訊息，因此讓他注意力不容易集中，甚至可能為趕上生日派對而急於完成手術。此研究結果12日刊登在英國醫學期刊（British Medical Journal，簡稱BMJ）。

慶應大學特任助教加藤弘陸說，雖然外科醫師動手術時集中力下降有各種因素，但會影響他們早點完成手術，當天是否生日是一大原因。加藤宏陸表示，通過找到影響醫師手術表現的原因，希望能創造一個可以讓醫師更專注的手術環境，並有助醫療品質的提升。

(中時新聞網)