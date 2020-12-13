北市府每年編列數百萬委外廠商，免費輔導公寓大廈成立管委會，有民眾陳情，明明是免費輔導，廠商卻稱若未成立管委會將收取5.5萬元，向市府投訴結果竟沒有下文，質疑被吃案，議員許淑華抨擊市府違法亂紀、恣意妄行。北市建管處對此回應，即使未成立管委會也不能收費，未來將修改廠商合約與評選規定。

市府自2016年起，為輔導公寓大廈成立管委會，每年都編列數百萬預算委託廠商免費輔導，累計至今年已編列超過2000萬預算，4年來都是同一廠商得標。依規定，不論社區是否成立管委會，即使有進行輔導，均不能向住戶收費。

不過，有住戶今在許淑華陪同下出面指出，打著市府招牌的廠商在會議討論時，強調管委會若未成立，將收取5.5萬元衍生費用，不解市府宣稱免費輔導，為何又有報價單記載費用，甚至發生決議撤銷成立管委會，最後竟仍成立，質疑會議紀錄可能被偽造，住戶說，沒有反對成立管委會，但程序必須合法。

此外，住戶認為管委會成立有爭議，連署向建管處陳情，不料都不聞不問，懷疑遭建管處吃案。

許淑華痛批，市府違法亂紀、恣意妄行，4年下來恐怕有不少都是被廠商以收取衍生費用威脅後，才成立管委會，且愈輔導爭議愈多，市府難道不用監督嗎？她要求北市政風處1個月內完成調查。

對此，建管處副處長虞積學說明，接獲民眾陳情第一時間有告知廠商不能收費，若廠商真的有收費，民眾可提供收據，有具體事證即啟動調查，未來會修改契約與評選規定，若未成立管委會，研擬依開會比例付款給廠商；政風處專委顏輝德說，全案調查後若有缺失將懲處；廠商也回應，報價單不是在免費輔導專案內，因為有民眾詢問才提出來。

(中時 )