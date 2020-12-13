新北市新店國民運動中心今舉行開幕典禮，該活動中心總樓層地板面積約2934坪，擁有羽球場、綜合球場、韻律教室等多元運動設施，其中沉浸式飛輪教室、智能地墊結合室內衝浪板設施是新北運動中心首次設置。新北市長侯友宜表示，新店運動中心雖然較晚蓋好，但卻是全台唯一結合都市更新案的國民運動中心，呼籲民眾營運期間多多使用，讓市府可檢討更多設施設置。

新北市體育處指出，新店國民運動中心座落在捷運新店區公所捷運站旁，原址是老舊市區，市府結合公辦都市更新花費1.3億打造，該活動中心為地上5層建物，內有室內25公尺游泳池、冷熱水池、烤箱、SPA池、羽球場、桌撞球場、體適能中心、多功能教室等設施，本月13日至26日為試營運，期間民眾可免費體驗各項設施、132堂運動課程。

新店運動中心執行長葉文良表示，新店運動中心場館充分運用智能科技的數位運動潮流，飛輪訓練結合沉浸投影課程，民眾運動時可切換各種虛擬場景，搭配心律穿戴裝置、飛輪轉速感應器，可在投影幕直接顯示運動狀況，透過聲光效果和競技遊戲搭配，使民眾能做更多互動式體驗。

侯友宜表示，新北市已建市10年，這幾年一直在蓋運動中心，過去自己在當副市長時曾說4年至少要建16座運動中心，如今新店這座國民運動中心不只是第16座，也是全國第一座公辦都更國民運動中心，2022年預計要完成34處國民運動聚點，使新北成為愛好運動的光榮城市。

(中時 )