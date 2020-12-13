台中市近年努力推動市民運動風氣，現在更積極向教育部體育署爭取經費補助，規劃在南屯區益豐路三段與龍富九路區，打造一座「中部首座國際型足球園區」，區內除了設置符合國際賽事6000席以上觀眾席及賽事空間的標準11人制足球場，另規劃戶外多功能運動草坪，提供不同賽制彈性使用，上周五已經由體育署召開現場勘查及複審會議決議支持，後續待經費核定後，全案可望於明年啟動。

台中市運動局表示，市長盧秀燕肯定台中足球競賽成績優異，持續加速推動足球選手培訓與賽事場域，台中市運動局因此於去年成立推動小組，經過三次邀請足球專家及學界召開專家委員會，討論出「台中足球運動休閒園區」整體計畫內容，這座園區未來可望提供一座11人制足球練習場、四座5人制足球場等標準競賽場地，待體育署經費核定後就會於明年啟動建設，落成後將成為中部首座國際型足球園區，可供亞洲盃國際賽事及國內外大型競技比賽使用。

台中市政府今年9月25日亦曾向教育部體育署爭取經費補助，體育署召開現場勘查及複審會議後，由副署長王水文、運動設施組組長許馨文及中華民國足球協會等多位專家學者出席審查計畫，希望為台中打造更完善的足球運動天地。

(中時 )