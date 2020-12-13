沙烏地阿拉伯調高110年1月銷往亞洲貨油訂價、石油輸出國家組織與夥伴國(OPEC+)縮小增產規模等因素影響，帶動國際油價上漲。中油宣布國內各式汽油調漲0.4元、柴油調漲0.5元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升22.8元、95無鉛汽油每公升24.3元、98無鉛汽油每公升26.3元、超級柴油每公升20.2元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶47.72美元上漲至49.13美元，新臺幣兌美元匯率升值0.222元，國內油價依公式計算漲幅為1.73％；按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.4元及1.7元。

經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格分別調漲0.4與0.5元，應調未調之1.0元及1.2元皆由中油吸收。

紐約商業交易所(NYMEX)1月西德州中級(WTI)原油期貨10日終場勁揚2.8％、收46.78美元；歐洲ICE期貨交易所(ICE Futures Europe)2月布蘭特原油也攀揚2.8％、收50.25美元，齊創3月4日來新高。

分析師認為，雖然美國能源資訊局(EIA)新公布的上週新增原油庫存高達1,520萬桶，創4月來最大週漲幅，國際油價依舊漲勢強勁，守穩重要支撐關卡。市場如今把焦點放在疫苗配送上頭，這有望推升原油需求，進而促使全球供給量在明(2021)年拉回至正常水位之下。

(工商 )