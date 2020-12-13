台中市政府經濟發展局為協助青年一圓創業夢，打造青年創新創業的市集空間，規劃辦理2場「台中青商市集」，第2站今（13）日由沙鹿區龍泉市場接力！經發局副局長李逸安表示，全力打造親子夢幻市集，並榮獲經濟部評比3星優良市集，陸續吸引許多青年攤商加入市場經營行列。

經發局表示，為活絡傳統市場及青年商機，推出「公有零售市場6666青年招商計畫」，只要66年次以後的青年成為公有零售市場攤商，就提供前6個月免使用費、後6個月使用費半價優惠措施。

為讓青商熟悉市場經營型態，辦理「台中青商市集」行銷活動，希望吸引更多青年走入市場，帶動市場新活力，並讓傳統市場永續發展。13日上午9點至中午12點，在龍泉市場熱鬧登場，現場市集邀請手作擴香石、編織小物、手作小盆栽、金工銀飾及布飾品等攤位，風格豐富多元。

龍泉市場自治會劉會長表示，期盼青年創意能量，與傳統攤商相互支持，一同為傳統市場帶來嶄新風貌。

「台中青商市集」第2站在龍泉市場熱鬧開展，邀請市場青年攤商與現場青年創業者傳承，分享在市場創業或繼承家業的心路歷程和經驗。市場攤商很開心並歡迎青商市集來龍泉市場一圓青年創業夢想。

經發局積極與中央合作，今年更投入高達約2.02億元預算，進行市場建築與設備修繕改造工程。今年台中市在有「菜市場金馬獎」之稱的「經濟部優良市集及樂活名攤評核」中，摘星3,891顆，創下全台縣市唯一突破三千顆星的亮眼成績，蟬聯全國第一。經發局期盼提供青年空間與資源，並藉由青年的創意能量，賦予老市場新生命。

(工商 )