挑戰者普列夫(右)被打得很慘，一度往角落逃跑遭裁判讀秒。（美聯社）

喬雪(右)在第9回合擊倒普列夫獲勝。（路透）

Thanks for coming 💥 pic.twitter.com/zvDVXPNLwK — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) December 13, 2020

世界重量級統一拳王安森尼喬雪(Anthony Joshua)13日上台痛打挑戰者普列夫(Kubrat Pulev)，數次將普列夫擊倒，並在第9回合正中一擊凶猛的右直拳，打的普列夫跪坐在地無法起身，以KO獲勝！讓先前一度受到質疑的喬雪聲威大振。

兩人在賽前過磅時就劍拔弩張，喬雪表現出迫不及待要揍扁普列夫的模樣。走上倫敦溫布利體育館的擂台之後，喬雪接受現場1000名觀眾(疫情限制)的歡呼，觀眾大喊著「AJ」聲援他。

喬雪在第3回合快拳連擊，最後一記右直拳讓普列夫傷得很重，普列夫居然背向對手走到角落休息，裁判直接對他讀秒，差一點「站著被KO」。回頭之後喬雪一發上勾拳，普列夫終於倒地，但他畢竟是有名的猛將(世界十大重量擊拳手之一)，還是站起來撐了很多回合。

普列夫終究難以突破喬雪的技術封鎖，並且喬雪出拳有節制，在後半場還保留足夠的體力以吸收普列夫的反擊。第9回合喬雪打算結束比賽，連續上勾拳打得普列夫跪地9秒，起身不久，喬雪再用刺拳抓準距離並補上致命的右直拳。

這是喬雪生涯第22次KO勝(24勝1敗)，普列夫的第2敗(28勝2敗)，喬雪守住WBA、WBO、IBF重量級腰帶，只差最後一條WBC重量級冠軍，他就可以成為傳說中的「無庸置疑冠軍」。現任WBC拳王泰森福瑞(Tyson Fury, 30勝0敗)正等著這場世紀對決。

「拳擊就是少說話多出拳，我希望大家今晚都看得滿意，祝大家耶誕節快樂。」喬許賽後在主持人與觀眾鼓動下發出豪語：「不管是誰拿著那條腰帶(WBC)，我都會跟他打，如果那是泰森福瑞，那就來吧！」

(中時新聞網)