Google資料中心落腳的斗六市長安里施瓜寮社區，今（13日）舉行繞雲林科技工業區竹圍子區（原絲織工業區）6.5公里健走活動，居民扶老攜幼500多人參加，福興宮廟方也重現昔日廟會流動攤位景象，完成全程健走者盡情免費享用4攤。

受疫情衝擊，斗六市長安里福興宮取消今年祖廟進香活動，與施瓜寮社區發展協會聯合舉辦「溫府千歲聖誕祈福健走嘉年華」活動，以健走方式欣賞自家社區，竟多達500人報名。

縣長張麗善、市長林聖爵一大早就陪健走民眾做暖身操。（周麗蘭攝）

斗六市長安里福興宮取消今年祖廟進香活動，與施瓜寮社區發展協會聯合舉辦「溫府千歲聖誕祈福健走嘉年華」活動，繞著雲林科技工業區道路走，欣賞自家附近的風景。（周麗蘭攝）

這附近就是Google第三座資料中心落腳之處。（周麗蘭攝）

長安里施瓜寮社區是斗六市最北邊的村落，20多年前絲織專業區落腳在此，絲織專區後來改為雲林科技工業區竹圍子區，近年國內外大廠紛紛進駐，Google資料中心今年也確定在此興建第三座資料中心，占地20公頃。

13日健走活動繞著工業區新開的道路走，以工業區的滯洪池紫藤湖為起點，進入工業區走到底，鈺統食品無限量提供能量棒和穀片，接著轉往紡織研究所雲林分部、台旺食品、長安棒壘球場、終點福宮，總長6.5公里。

縣長張麗善、市長林聖爵一大早就陪健走民眾做暖身操、上香、點起馬炮，這也是施瓜寮社區首次有多達500人出席的健走活動，小至嬰兒、大至近90歲都響應，走完都鬆一口氣。

以前福興宮舉辦廟會，社區道路總有一長排彈珠台、烤香腸等傳統小吃攤位，但已多年不復見，這次健行活動特地重現，有雞蛋糕、臭豆腐、豬血湯、豆花、爆米香、香腸彈珠檯、蘿蔔糕、車輪餅、乞甜糕、麻糬、生煎包等攤位，走完全程者可自挑4攤享用。

(中時 )