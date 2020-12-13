台中市和平區自由里烏石坑「唐山寮」客家聚落，位處海拔900多公尺，是海拔最高的客家聚落，台中市客委會主委江俊龍日前率隊前往關心視察，受到鄉親熱烈歡迎；江俊龍表示，市府持續保存傳統文化，將輔導區公所研擬客庄創生環境營造計畫，以爭取中央經費挹注，共同推動浪漫原客共融文化深度旅遊環境營造，提升在地獨特文化觀光產值。
唐山寮客家聚落內約20餘戶居民，大多為1947年自廣東河婆汕尾遷徙來台的客家拓墾先民的後代，目前住居大部分仍維持三合院伙房的建築形式，且家家戶戶門楣上貼有五福符，生活型態保有客家傳統習俗。
江俊龍偕同和平區公所、和平區代表會副主席楊淑青等前往視察，他表示，和平區自由里的原住民雙崎部落與客家唐山寮聚落毗鄰而居，是全國族群融合的人文景觀模範場域，地理環境極富多樣性的型態樣貌，融合傳統「部落」與「聚落」共榮共生的特殊生活場域環境。
客委會指出，和平區自由里烏石坑社區為原住民、閩南人、客家人的多元融合社區，形成獨特的社區文化，而唐山寮客家聚落位於烏石坑內部山區，四面環山，形成蓮花狀地形。
烏石坑社區氣候涼爽，土壤肥沃，盛產甜柿、柑橘、芭樂與咖啡等品質極佳的高經濟作物，尤以客家鄉親張瑞宏夫婦開創的「神谷山莊園」種植生產的咖啡最負盛名，屢獲全國國產精品咖啡豆比賽特等殊榮。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。