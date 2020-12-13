台中市和平區自由里烏石坑「唐山寮」客家聚落，位處海拔900多公尺，是海拔最高的客家聚落，台中市客委會主委江俊龍日前率隊前往關心視察，受到鄉親熱烈歡迎；江俊龍表示，市府持續保存傳統文化，將輔導區公所研擬客庄創生環境營造計畫，以爭取中央經費挹注，共同推動浪漫原客共融文化深度旅遊環境營造，提升在地獨特文化觀光產值。

唐山寮客家聚落內約20餘戶居民，大多為1947年自廣東河婆汕尾遷徙來台的客家拓墾先民的後代，目前住居大部分仍維持三合院伙房的建築形式，且家家戶戶門楣上貼有五福符，生活型態保有客家傳統習俗。

台中市客委會主委江俊龍與和平區代表會副主席楊淑青聽取在地里民意見。（台中市客委會提供／王文吉台中傳真）

自由里張里長說明雙崎部落埋伏坪步道未來規劃。（台中市客委會提供／王文吉台中傳真）

唐山寮客家聚落仍保有三合院的房屋建築形式，以「清河堂」最具代表性。（台中市客委會提供／王文吉台中傳真）

江俊龍偕同和平區公所、和平區代表會副主席楊淑青等前往視察，他表示，和平區自由里的原住民雙崎部落與客家唐山寮聚落毗鄰而居，是全國族群融合的人文景觀模範場域，地理環境極富多樣性的型態樣貌，融合傳統「部落」與「聚落」共榮共生的特殊生活場域環境。

客委會指出，和平區自由里烏石坑社區為原住民、閩南人、客家人的多元融合社區，形成獨特的社區文化，而唐山寮客家聚落位於烏石坑內部山區，四面環山，形成蓮花狀地形。

烏石坑社區氣候涼爽，土壤肥沃，盛產甜柿、柑橘、芭樂與咖啡等品質極佳的高經濟作物，尤以客家鄉親張瑞宏夫婦開創的「神谷山莊園」種植生產的咖啡最負盛名，屢獲全國國產精品咖啡豆比賽特等殊榮。

(中時 )