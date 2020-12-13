羽球世界球后戴資穎形象清新、陽光，擔任過運動品牌代言人、反毒大使、圖書大使等角色，現在，守護自己和家人健康的雞精廠商，也邀請她拍攝廣告，這次小戴也嘗試了知性時尚造型，展現另一種不同面貌。

戴資穎趁著訓練空擋，從高雄上到台北拍攝「娘家熬雞精」廣告，整體造型有別於球迷熟悉的運動風，小戴難得放下及肩中長髮，穿起高跟鞋並略施脂粉，展現成熟知性的一面，小戴說，每一次拍攝廣告，自己都有不同的樣貌，常常也覺得很不一樣，非常感謝造型團隊巧手為她在造型上有所突破。

世界羽球巡會賽2020賽季因為新冠肺炎全球大流行多場賽事取消，戴資穎也跟許多選手一樣很長一段時間無法比賽，停賽時間她維持自主訓練，面對明年1月底第一場比賽泰國羽球公開賽，小戴表示努力維持最佳狀態，準備好大展身手，加上現在代言的「娘家熬雞精」能夠隨時幫她補充體力，來面對各項比賽的挑戰。

雖然是食品廣告，但小戴當然免不了還是要有些羽球相關的帥氣造型。（娘家滴雞精提供）

(中時 )