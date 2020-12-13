第2屆「我愛爺奶關愛一生公益演唱餐會」13日溫馨登場，現場邀請國民阿嬤鳥來嬤、金曲歌王高向鵬演唱，氣氛熱鬧滾滾；中國時報表示，集團長期關懷獨居長者和弱勢家庭，希望在歲末年終，為社會注入溫馨的暖流，百位參與的長者都感恩直呼讚。

「我愛爺奶關愛一生公益演唱餐會」13日中午在新莊天賜良緣餐廳溫馨登場，邀請海洋祭女王圓圓、喜感國民阿嬤鳥來嬤、金曲歌王高向鵬、天籟之音高蕾雅等藝人等人現場獻唱演出，高向鵬上台演唱「自稱是小鮮肉」，惹得阿公阿嬤們笑呵呵，氣氛熱鬧滾滾配上佳餚，有長者興奮的歡欣鼓舞。

「我愛爺奶關愛一生公益演唱餐會」氣氛熱鬧滾滾配上佳餚，有長者興奮的歡欣鼓舞。（戴上容攝）

高向鵬上台演唱「自稱是小鮮肉」，惹得阿公阿嬤們笑呵呵（戴上容攝）

中國時報創意行銷中心副總監王盈文表示，中國時報除了是媒體集團，長年來積極關懷社會公益，幫助社會中的弱勢族群，今年是第二年與台北是老年健康慈善協會共同舉辦這個有意藝活動，目標建構一個愛心大平台，邀請各界共襄盛舉，攜手做愛心，讓社會更溫暖。

王盈文說，感謝所有捐助的企業單位、人士的愛心及中時媒體集團、中國時報的支持與宣傳這次活動，讓社會充滿人情味及溫暖，謝謝騏瑋公司、宇辰國際、美得麗及成優公司贊助提供伴手禮及抽獎品，讓活動增添趣味，做公益、享美食，還可抽大獎，熱鬧無比，而今日餐會的所有盈餘都會捐給其他慈善機構。

社團法人台北市老年健康慈善協會理事長陳緒繐表示，協會關懷獨居老人及弱勢家庭已七年，所有關懷活動都是成員們自掏腰包，這次特規劃餐會活動，邀請民眾攜手做愛心，都要希望未來有更多善心人士跟協會一起關懷社會，從事更多社會公益與關懷。

參加的活動的71歲陳姓大姊說，平常她都是一個人住，很高興能夠參加這次的活動，和大家一起熱鬧度過快樂的午宴，謝謝中國時報、協會的贊助，讓大家有吃又有拿，為平淡的日子注入暖流。

(中時 )