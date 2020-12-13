「國樂與西樂的美麗相遇」2020台中客家國樂音樂會12日在國立台灣交響樂團演奏廳登場，結合薩克斯風以中西樂器合併方式，呈現客家音樂優美曲風，吸引許多民眾前往聆聽，台中市政府客家事務委員會主委江俊龍表示，期盼透過音樂寓教於樂，同時發揚客家文化。

江俊龍指出，「台中市政府客家事務委員會國樂團」具有國家音樂廳演出水準，2011年成立迄今陸續演出40餘場客家國樂音樂會，廣受各界好評，此場音樂會曲調編寫創新、優美，多首動聽的客家民謠及國樂名曲，吸引樂迷爭相索票入場，座無虛席。

台中客家國樂音樂會結合薩克斯風，以中西樂器合併方式，呈現客家音樂優美曲風。（台中市客委會提供／王文吉台中傳真）

台中客家國樂音樂會多首動聽的客家民謠及國樂名曲，傳承客家文化。（台中市客委會提供／王文吉台中傳真）

台中客家國樂音樂會結合薩克斯風，以中西樂器合併方式，呈現客家音樂優美曲風。（台中市客委會提供／王文吉台中傳真）

客委會表示，此次音樂會邀請曾入圍金曲獎被樂界譽為優秀指揮家的黃光佑老師擔任客席指揮、知名女高音黃世欣老師以及張正諺老師等共同演出，透過音樂軟性力量推廣客家文化。演出現場掌聲連連，最後再追加演奏抒情《夜來香》及曲風輕快的《追追追》劃下完美句點。

市府客委會預告，明年3月20日「台中市政府客家事務委員會國樂團」將在台中市中山堂首演「祖先的腳印」合唱交響曲，這是客語作詞家葉日松的客家詩，由國立新竹教育大學人文藝術學院院長蘇凡凌作曲，歷時半年以上所完成的大作，兼具傳統與現代的客家樂章分為三部曲，精彩可期。

(中時 )