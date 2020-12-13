國民黨主席江啟臣日前針對進口萊豬議題，邀請蔡英文總統辯論，蔡以回歸立院質詢為由拒絕；對此，江啟臣認為，執政與在野黨領袖對於人民關注議題進行公開辯論，可讓執政者做清楚的說明，這也可以成為很好的典範。

江啟臣針對進口萊豬議題邀請蔡總統辯論一事，蔡英文希望江主席做好立委職責，對此，江啟臣表示，總統這樣發言有失高度，況且當年蔡總統是蔡主席時曾邀請前總統馬英九辯論，馬前總統沒有任何一句反對，馬上同意。

江啟臣說，他已經質詢過行政院長蘇貞昌，但30分鐘質詢的問題，蘇院長幾乎沒辦法回答，很多事情一問三不知，連從何時開始政府談論開放萊豬也交代不清楚，這讓他們要求蔡總統親自與在野黨領袖辯論更為合理。

江啟臣說，8月28日宣布開放美國萊豬進口迄今已經超過3個月，行政院的說明顯然民眾並沒有買單，行政院的梗圖民眾更是討厭，身為在野黨沒有其他選擇，就是為人民看緊荷包，替人民守護健康，為人民有疑慮的食安問題把關。

至於蘇貞昌說剛接行政院長時就開始與蔡英文總統討論萊豬進口問題？江啟臣質疑，為什麼他質詢時，蘇貞昌卻說不清楚，為什麼現在才要講？如果蘇貞昌接閣揆時開放萊豬就是首要、重要的任務，依照蔡總統當初說要開放萊豬一定會跟國會、人民、在野黨溝通，為什麼這兩年都不溝通？8月28日才突然宣布？為什麼衛福部長說等到8月份美國衛生部長來了之後才知道？他們的說法前後矛盾不一，更加深民眾的疑慮，所以公開透明是政府對人民負責最好的方法。

(中時 )