一名參與試驗的志願者出現罕見神經系統疾病，秘魯暫時中止大陸國藥集團的新冠疫苗臨床試驗。

大陸國營國藥集團（Sinopharm）研發的新冠疫苗爆出「嚴重不良事件」，秘魯受試者出現手臂難以活動的罕見神經疾病，秘魯當局已在昨（12）日宣布暫時中止國藥集團的新冠疫苗臨床試驗。

綜合路透社、法新社報導，秘魯衛生部昨日宣布，大陸國藥集團新冠疫苗臨床試驗出現一起「嚴重不良事件」（serious adverse event），當局已經決定暫時中止國藥疫苗的臨床試驗。

根據秘魯當地媒體報導，秘魯國立衛生研究院（National Institute of Health，INS）於11日表示，一名參與國藥疫苗臨床試驗的志願者出現了手臂難以活動的症狀，因此暫停實驗。秘魯國立衛生研究院首席研究員馬拉加（German Malaga）表示，一名志願者出現了可能相當於一種名為吉蘭-巴雷氏症候群（Guillain-Barre syndrome）的神經症狀。

「吉蘭-巴雷氏症候群」是一種罕見但不具傳染性的疾病，主要影響患者的手臂、腿部等四肢活動。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）官網介紹，「吉蘭-巴雷氏症候群」是一種患者自身免疫系統損壞神經，導致肌肉無力、甚至麻痺的罕見疾病。1970年代曾出現民眾接種非洲豬瘟疫苗後，罹患「吉蘭-巴雷氏症候群」的案例，不過後續研究指出，因為疫苗罹患「吉蘭-巴雷氏症候群」的案例仍屬少數。

秘魯衛生部表示，目前這起不良事件已經進入調查，以確定是否和施打疫苗有關，或是有其他因素。

大陸國藥集團在秘魯進行的新冠疫苗臨床試驗約有1.2萬名志願者參與，原本預計下周就可以結束試驗。如果疫苗最終研發成功，秘魯政府預計購入2,000萬劑國藥疫苗，讓全國2／3人口接種。

包含阿根廷、俄羅斯、沙烏地阿拉伯在內的志願者，全球已經有超過6萬人接種國藥疫苗。

秘魯新冠疫情嚴峻，是全球新冠死亡率最高的國家之一，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今（13）日午間13時，秘魯染疫人數約98萬人，死亡人數逾3.6萬人。

(中時新聞網)