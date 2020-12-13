▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

台中市11日晚間發生民眾酒醉鬧場的事件，一位彪悍的男子似因酒後心情不好，無故跑到一間早午餐店猛砸，老闆的小女兒甚至無端遭甩巴掌，臉上留下鮮紅印記，男子犯後還撂話「爽嗎？這樣叫做找你麻煩啦！」目前店家已報警提告，進一步釐清事發原因。

台中市東區自強街一間早午餐店11日晚間8時許，突有一名疑似酒醉的男子闖入，老闆的小女兒在店門口間開心地玩耍，該男卻直接伸手朝女孩臉上甩了一記巴掌，事後更衝入店內大雜一通。

透過店家分享在臉書社團《爆料公社》及臉書專頁《微笑幸福早午餐》的照片中可見，早餐店的桌椅全倒地，地上還可見各式免洗餐具、吸管、遭打翻的飲料、鍋碗瓢盆等，店內宛如颱風過境般，無一處倖免。

透過影片可見，該男態度超差，一邊對著店內碎嘴：「我等一下就去警察局報到就好了呀」、「對！他X的東西我砸的，我賠償」，此外男子死不承認剛剛打了老闆的小女兒，最後甚至撂話：「這樣有爽嗎？這樣叫做找你麻煩啦！」

事後店家無奈的在臉書上更新：「12日店休整理店，不便的地方請大家見諒」店家也表示，目前已赴警局製作筆錄，並帶女兒驗傷準備提告。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時新聞網)