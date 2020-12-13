國民黨中常委沈智慧昨天開始在立法院濟南路上絕食抗議萊豬進口、中天關台。對於NCC正在研擬修法，討論《數位通訊傳播法》，被外界認為言論管制要到網路上了，沈智慧痛批這個政府「瘋了」，即使沒有戒嚴法也快回到戒嚴時代了，網路言論是無遠弗屆的，沈智慧激動講三次「你絕對禁不了！你絕對禁不了！你絕對禁不了！」

沈智慧痛批這個政府「太沒天良」，全世界沒個政府對新聞言論自由下毒手，民進黨政府已經是獨裁國家了，對於網路言論的箝制，難道政府還要出手？這個政府「瘋了」，人民會用他的方式來怒吼。

沈智慧強調自己非常反對，「已經造成寒蟬效應」，造成獨裁國家，難道所有媒體都要當你暴政政府的化妝師？現在還要把手伸向網路？現在已經有很多自媒體，「網路你是管不了的，人民腦袋你也管不了的，難道想把人民教笨，不知道是非嗎？正確聲音都不要有嗎？一黨獨大才叫言論自由嗎？」

沈智慧批評，現在很多傳播系所，老師以後怎麼教學生，怎麼教啊，言論自由是什麼，第四權是什麼？教科書是不是要重寫，老師要重教嗎？

沈智慧受訪時剛好絕食26小時，她坦言自己一天沒吃飯，但這個議題觸動她內心深處，她相信台灣人民是理性聰明的，會自己判斷。以前都笑人家言論不自由、箝制言論自由，現在這政府做得比人家更嚴重。好像回到戒嚴時期，只差沒有戒嚴法，簡直無法理解、無法想像，政府歇歇手吧！網路世界無遠弗屆，「你絕對禁不了！你絕對禁不了！你絕對禁不了！」

花蓮縣長徐榛蔚今天上午也特地到現場慰問沈智慧，兩人見面就來個大擁抱。徐榛蔚批評，政府進口萊豬是在「毀國滅種」，對於萊豬進口之後的管控，他認為最根本的解決方式就是「不要進口」。甚至會也呼籲民眾去民進黨立委臉書留言，表達反萊豬「＋1」的訴求。

(中時 )