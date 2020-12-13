舉辦至今超過10年的「台中市長盃飛盤錦標賽」，已成許多飛盤勁旅年度必定參加的競賽，今年賽事在台中市北屯區多功能草皮運動場舉行，吸引國中組4隊、高中組10隊、國小組9隊、混合組16隊，以及來自12個學校教師的教師組參賽，選手達650人創歷年新高，台中市運動局長李昱叡12日前往賽事現場，為選手加油，期勉發揮實力、挑戰自我。

台中市運動局表示，台中市近年積極推展飛盤運動，在台中市飛盤委員會主委暨市議員黃健豪帶領下，積極推廣中等學校飛盤運動，提升飛盤技術水準，推動校園運動風氣及促進體育交流。未來市府會持續健全三級基層運動人才發展，建置適合飛盤選手訓練、競賽的場地。

運動局指出，台中市各級飛盤代表隊參加國內大型各項賽事屢獲佳績，包括長億高級中學在「108學年度全國中等學校飛盤錦標賽」高中混合組完成5連霸的優異成績，台中市飛盤代表隊也在109年全民運動會上奪得飛盤項目冠軍，完成3連霸的歷史紀錄。

第10屆大台中柔道錦標賽暨第十二屆柔協盃柔道錦標賽12日也於台中市柔道協進會柔道館精彩登場，聚集中部地區近300名柔道選手人交流切磋；市府運動局科長黃湘賓也到場期勉選手透過交流切磋，提升柔道技術水準，並感謝台中市柔道協進會理事長張維志在柔道運動的投入。包括市議員陳文政、柔道協進會顧問團團長陳天汶，立法院榮譽顧問沈智慧、市議員張彥彤、江肇國、沈佑蓮、張彥彤等也派服務處代表致意。

(中時 )