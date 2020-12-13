台鐵瑞芳猴硐段因連日來不間斷下雨，導致邊坡走山，今日搶通已進入第10天。交通部長林佳龍結束今日的工地視察行程後，又於臉書宣布，東正線明天上午通車，西正線因邊坡岩盤滑動，將與相關專業單位研商調整搶修工法，預估需一個月以上時間才能雙向通車。

林佳龍在臉書表示，東正線土方清運已告一段落，總計清運9700立方公尺，今早進行軌道鋪設、整平，電桿架設預計今天中午前陸續到位，台鐵也會持續加強周邊邊坡加固。

林佳龍說，部分因坍方而受困於東部的列車，預計今天將空車回送西部，並藉此檢視軌道，預估明天上午第一班從瑞芳開往猴硐列車就可以通行。為確保路線的安全，台鐵也會24小時監測，架設全測站即時偵測搭配專人巡檢，確保周邊邊坡安全。

林佳龍說，西正線在昨天發現邊坡岩盤滑動，與相關專業單位研商調整搶修工法，預估需一個月以上的時間完成全線通車目標，目前先以東正線單線雙向通車。

另外，林佳龍上午在搶修現場受訪時也提及，現在搶修告一段落，同步擴大對附近地區包括邊坡跟整個環境的檢測及巡查，就現在邊坡的路段會架設全測站，人力巡查也會擴大範圍；全測站是自動化，台鐵跟工程團隊已經準備好，以固定位置做即時偵測及影像回傳，在通車前會架設完畢，確保行車安全。

(中時 )