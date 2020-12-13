年齡超過1甲子的新竹市香山高中，近來斥資1億經費打造新校舍「馨岳樓」，規畫烹飪、音樂、金工等12間專科教室，鼓勵學生實作學習當創客，特別的是新校舍採用清水模與通透採光，打造絕美的湖畔玻璃教室，預計明年2月完工啟用。

教育處表示，香山高中原先校舍「游藝館」與「東風樓」興建於1963年間，因耐震係數較低、有安全疑慮不堪使用，2017年已停止使用。

年齡超過1甲子的新竹市香山高中，近來斥資1億經費打造新校舍「馨岳樓」，特別的是新校舍採用清水模與通透採光，打造絕美的湖畔玻璃教室。（陳育賢攝）

新校舍「馨岳樓」為4層樓建物，規畫有16間教室，除4間一般教室，還有12間烹飪、金工、生活科技、表演藝術、電腦課程等各類專科教室。

另，專科教室旁也規畫設計生態池，從玻璃教室延伸出的寬敞木質走道，讓學生可以就近觀察、體驗生態，不僅可作為教學示範場域，也讓學生上課時就能親近自然。

市長林智堅日前特別前往視察工程進度，要求施工單位注意，各項設施一定要合乎標準，並抓緊時程加裝設備，目前新校舍工程進度9成以上，預計明年2月啟用，新學期可讓師生進駐上課。

教育處同時表示，新校舍是由建築師詹智鈞操刀，結合在地玻璃產業及學校美術工藝特色，整體建築以沉穩的灰白為主色調，米褐色點綴，戶外大階梯廣場連接1、2樓教室，提供學生更多活動空間，往下看就是一片綠草地的景觀中庭，打造通透的視野。

3樓兩側走廊盡頭則各規畫了木質平台，可以眺望遠方景色，而絕美湖畔玻璃教室，更成為師生最期待的學習空間。

教育處表示，香山高中1956年建校，這次投入1億元新建校舍「馨岳樓」，是建校以來最大的改造工程，教育處也強調，香山高中除普通班外，設有資料處理科與美術工藝科，多年來培育無數藝術與科技人才，新建「馨岳樓」以專科教室為主，包括烹飪、金工、生活科技、表演藝術、電腦、玻璃製作等教室，都使用一流設備，盼學生在優質空間培養一技之長與多元興趣。

(中時 )