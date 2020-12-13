摩洛哥在美國斡旋之下與以色列敲定關係正常化協議，國內最大伊斯蘭團體今天嚴詞譴責。

摩洛哥共同執政黨「正義與發展黨」（PJD）宗教分支「團結與改革運動」（MUR）認為摩洛哥當局此舉「非常惡劣」，並譴責「所有正常化以及猶太復國主義滲透的企圖」。

伊斯蘭主義的「正義與發展黨」則略有不同，贊成摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）支持巴勒斯坦理念之舉，但重申黨「反對猶太復國主義占領的堅定立場」。

根據熟悉內情人士透露，「正義與發展黨」和支持協議的聯合政府夥伴立場不同，歷經黨高層意見分歧後，花了兩天才做出回應。

由美國總統川普斡旋的協議，核心內容就是美國承認摩洛哥對西撒哈拉（Western Sahara）的主權聲索。摩洛哥與阿爾及利亞撐腰的波利薩里歐陣線（Polisario Front）在西撒哈拉地區針鋒相對，領土爭端已存在數十年。波利薩里歐陣線成立宗旨是在當地建立獨立國家。

「正義與發展黨」在聲明中說：「美國做出重要聲明，強調摩洛哥對南部省分的主權，對強化摩洛哥在國際社群的立場開啟新境界，也讓反對我們領土完整性的敵人更加孤立。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1091213

(中央社)