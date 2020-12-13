有的人非常優秀，性格又好，和這些人相處感覺很愉悅，在人群當中他們總是最亮眼的。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享以下5個生肖最有魅力，因此很容易結交到一大群朋友，擁有絕佳好人緣。

▍1.生肖牛

屬牛人做事有魄力，充滿自信，他們往往具有城府，強大的野心和自信讓他們從來不隱藏自己的想法，給人光明磊落的感覺。遇到困難能夠隱忍執著，具有超強的忍耐力。平時很低調，只有在需要的時候才顯露出勤奮、智慧和有能力的一面，事業上貴人多，一生充實樂觀，擁有一票好朋友。

▍2.生肖蛇

屬蛇人具備靈敏的觀察力和適應能力，什麼事都逃不過他們的法眼。屬蛇人廣結善緣，對人非常有禮貌，當然他們對於親疏遠近的區分也很明確，因此不會有多餘的情感瓜葛，可以專心事業。心思細膩，對於細節很注重，是溫和有涵養的人，也是非常可靠的合夥人。

▍3.生肖馬

屬馬人什麼事都不喜歡拐彎抹角，有話直說，豪放不羈，重情重義，性格十分直爽。做事做人都很坦蕩，不喜歡考慮太多，覺得可以就會去做，敢作敢當能夠承擔責任。鮮明的個性使得他們朋友多，事業發展越來越好，順利收穫名聲和地位。

▍4.生肖羊

屬羊人行動力非常強，對於未來的樣子非常有自己的想法和規劃，同時能夠吃苦耐勞，是成功人士的最佳範本。他們的魅力在於堅持、有目標，從他們身上看不到迷茫無助，會給人一種正能量。事業順風順水，飛黃騰達，人生非常勵志。

▍5.生肖狗

屬狗人外向開朗，談吐風趣幽默，無論是做朋友還是戀人都是不錯的選擇。屬狗人對於夢想非常有熱情，對於自己的工作忠於職守，忠誠的性格很容易獲得貴人的支持和信賴，做事積極進取，不放過任何的機會，是個很能幹、非常優秀的人，因此總是擁有一大票好朋友。

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(中時新聞網)