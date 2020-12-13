日前驚爆「TWICE」日籍成員SANA與確診新冠肺炎的知名女星請夏密集接觸，事後又參加了大型頒獎典禮「MAMA」，讓與會團體及其所屬社大恐慌，忙讓自家藝人接受篩檢，但即便如此緊張，工作仍得繼續下去，昨韓國「TMA」頒獎典禮照常舉辦，TWICE風光現身，而子瑜換上極致短褲，露出逆天蜜長腿，讓粉絲直呼實在辣翻了。

雖然請夏確診在南韓演藝圈掀起一股檢疫潮，但維持熱度的典禮盛會仍是要不能停的，繼MAMA之後的韓國音樂盛典「The Fact Music Awards 2020(TMA 2020)」在昨天(12/12)於首爾盛大舉辦，身為人氣女團的「TWICE」自不能缺席，只是成員SANA因與請夏吃飯聚餐，做為密切接觸者得接受隔離，讓「TWICE」少了一人，但氣勢不能輸，子瑜就露了大長腿，為團體助陣。

在南韓疫情嚴峻且有成員因隔離而缺席的情況下，子瑜大秀修長美腿，為粉絲壓壓驚。(取材自TWICE IG)

事後「TWICE」在各社群平台都分享了當天的成員演出服裝照，子瑜雖穿了黑色襯衫搭配長袖合身西裝外套，但上身的厚重用了下身的清涼來平衡，穿搭超短同色迷你熱褲，尺度直逼大腿根部，一雙筆直美腿在舞動時更顯得美妙，加上她清甜的笑容，畫面被讚真是賞心悅目好養眼。

而粉絲也不必擔心偶像們的健康，因應新冠肺炎疫情，今年的TMA取消了向來的現場演出，改採預錄方式製作，並於訂定好的日期、時間對全球直播，讓各地粉絲們都能線上一起同歡，安全地欣賞精彩的演出。

(中時新聞網)