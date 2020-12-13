中天電視突破200萬訂閱！ 主播劉盈秀跳「螃蟹舞」感謝大家支持

中天新聞12日正式離開52頻道，轉戰網路YouTube平台，今（13）日上午8時許訂閱數突破200萬人，主播劉盈秀也在節目中跳螃蟹舞、獻唱感恩的心，感謝網友一路力挺。2支影片已累計超過23萬人次觀看，劉盈秀也喊出下一個目標，力拚250萬訂閱。

關台32小時後，中天電視YouTube今日上午突破200萬訂閱，主播劉盈秀信守承諾，不僅在節目上跳起正夯的「螃蟹舞」，更加碼獻唱「感恩的心」。

影片PO出後短短3個多小時，分別累計15萬、8.4萬次觀看，網友留言直呼「好可愛的女主播」「第一次能在看新聞時與美女主播互動！很開心很直接完全不同感受！」「離開52，中天更活潑更有內容」，不少人也大讚劉盈秀歌聲甜美，唱得比民進黨立委高嘉瑜好多了。另也有人許願表示，「突破250萬要跳什麼呢？」

中天電視突破200萬訂閱！ 主播劉盈秀獻唱《感恩的心》感謝大家支持

劉盈秀甜美外貌擄獲不少觀眾，求學期間，曾獲選主播大賽冠軍及師大西瓜情人師大全校代言人，並曾擔任聯合國國際青年和平論壇台灣學生青年代表、全台跨校財金經融研習營召集人等，參與多項全球國際性及兩岸活動。

擔任主播後，劉盈秀多次受邀政府公部門、各界團體、大專院校及NGO非營利公益組織等活動主持及演講，工作上表現亮眼，獲獎不斷，更在2012年獲得「優質專題新聞報導獎」首獎的高度肯定，也是2012年卓越新聞基金會好新聞發起人之一。

(中時新聞網)