高雄市楠梓區一名住大樓的53歲李姓男子，不滿樓上鄭姓住戶小孩長期製造噪音騷擾，12日又聽見噪音聲響，喝酒後持刀到樓上理論敲打鄭男家門，致門板凹陷，警方到場後李已返家，員警事後通知他到案，訊後依恐嚇及毀損罪嫌函送法辦。
楠梓分局右昌派出所於12月12日晚間10時接獲楠梓區軍校路上某社區大樓報案，指有一名53歲的李姓男子，因長期受到住在樓上的住戶鄭男家小朋友製造出的噪音騷擾，雙方早有嫌隙。
李嫌12日晚間又因樓上住戶小孩發出噪音，忍無可忍之下，藉酒意持西瓜刀至樓上鄭男家門口叫囂並持刀揮舞及敲打鄭男家門，導致該址門板凹陷。
警方到場後李嫌已不在現場，經向被害人鄭男了解情形後，立即至李嫌家中詢問，李嫌坦承案情，並主動交付涉案西瓜刀一把，同時將他帶返所調查，全案依恐嚇及毀損罪函送偵辦。
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(中時 )
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