大理高中重炮捕手李展毅這次代表台北市參加新北富邦U18棒球邀請賽，復出首戰面對屏東縣擔任捕手、打第4棒，敲出2支安打、1打點，他透露明年若有機會也想投入中職選秀，但總教練黃文生認為，希望他先把學生棒球本分做好，先不要去想選秀，「你打好每隊都會來，守不好誰要？」

李展毅從高一時就展現長打實力，曾拿下過玉山盃青棒賽、高中棒球聯賽（木棒組）、王貞治盃青棒賽全壘打獎，之前也有入選U18世界盃棒球賽、亞洲青棒錦標賽中華培訓隊。

但他在9月打完立德盃後，與球隊練習時不慎跌入水溝，右腳受傷也讓他缺席黑豹旗，直到這次的新北U18才復出，日前他曾透露，明年有機會也想拚中職選秀。

總教練黃文生認為，李展毅在蹲捕時，引導投手、指揮能力不錯，但還必須要加強接球及傳二壘的阻殺能力，必須要在技術上再做提升。

「我有跟他講希望他明年再來想這些（選秀），因為現在還有木棒聯賽、選拔賽，先把學生棒球這部分做好，先把本分做好自然球探都會來看。」黃文生認為，李展毅是名很成熟的選手，以教練的角度若學生能夠被選中當然會開心，「還是希望他先專注於現在，一直去想搞不好反而會亂掉。」

李展毅長打能力有目共睹，但黃文生還希望他能夠加強選球及多方向的攻擊能力，「你沒選球怎麼會打得好，大家都知道他就是拉打型的，內角可以拉，但外角要怎麼去打反方向？這必須要去思考，這樣大家才會害怕你這樣的打者。」

(中時 )