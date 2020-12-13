阿嬌(鍾欣潼)今年5月爆出和台灣「醫界王陽明」賴弘國，以秘密簽下分居協議書，結束1年多的短命婚姻，據悉，分居協議書將於明年2月28日屆滿，離婚倒數，是否還有挽回的機會？她斬釘截鐵說：「沒有！」

阿嬌近日接受《東網》專訪，談到閃婚閃離，對她打擊不小，因此坦言「我想我不會再結婚，結過一次夠了」，她覺得自己不適合結婚，所以真的必要再一次，雖然有追求者，她也不會想戀愛，現階段對感情事沒有太多想法，「提出離婚需要先分居1年，這段時間我好清醒，不會交男友」。

她希望先解決完離婚問題，盡快迎接新生活，而距離兩人「離婚倒數」不到80天，阿嬌也直言不會復合，至於分手原因她不會特別提，在分居的期間，雙方也有溝通過，認為做朋友會更舒服點，現就是專注工作。

而喜歡小孩子的她，之前曾動過卵，現在離婚加上自己體質易胖，加上取卵過程非常辛苦，對於生孩子一事只能「隨緣」。

(中時新聞網)