精釀啤酒藍氏精釀LANS Brewing Co是一個從（元智大學）實驗室誕生的產物。有別於市面上大部分精釀啤酒的產品，教授藍祺偉帶領學生透過試驗數百次不同的條件與參數，最終以東方桂花的雅緻芳香與韻味成為產品核心元素，創新打造出團隊第一支冠軍啤酒「十里香酧」。

師生透過化工與行銷的跨領域合作，將成果商品化，讓不同世代的消費者都能享受到這款得獎作品，而桂花香氣與德國皇室御用啤酒花的厚實柑橘草本氣味，是這款十里香酧最吸引人的特質。

藍祺偉說，LANS Brewing Co的品牌設計代表對社會的責任與期望，藍式精釀logo的倒三角形在中古世紀的化學符號裡代表著水／water，團隊開發產品過程中，採用最純粹最天然的水果原料與酵母，希望讓消費者能夠用心感受到藍式精釀跟其他工業啤酒的區別。

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )