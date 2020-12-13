今有媒體報導指出，我國已向阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca，AZ）採購千萬劑新冠疫苗，並可望於明年第一季到貨，不過消息不僅遭衛福部長陳時中否認，指揮中心內部專家也存疑，認為採購千萬劑AZ疫苗與先前開會討論方向不同，並非事實。

根據了解，指揮中心內部目前仍對AZ這支疫苗存疑，尤其是疫苗防護力的部分，依照目前AZ對外宣稱的接種結果，施打第一劑後再打第二劑的保護力僅62％，但第一劑先施打劑量減半的疫苗，第二劑再施打全劑量的保護力則可達90％，指揮中心內部專家對這種結存疑，還需進一步討論才會決定是否購買。

疫苗推動協會理事長黃玉成也說，根據目前AZ所公布的資訊來看，這款疫苗的效果可能有些問題，並沒有其他2家（輝瑞、莫德納）的效果來的好，至於我國是否已採購千萬劑AZ疫苗？仍然只有指揮中心最清楚。

消息來源分析，AZ說第一劑疫苗劑量需為全劑量一半，第二劑疫苗再施打全劑量，效果才能90％，不過這種做法有違常理，一般來說就算接種2劑疫苗，也不會出現劑量不同的狀況，因為找出最適合施打劑量，是第一期臨床試驗就必須完成的項目，且採購千萬劑AZ疫苗與先前開會討論結果不符，因此仍需進一步討論。

(中時 )