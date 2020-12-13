娛樂8點半》來自新疆錫伯族的佟麗婭，2002年獲得「新疆小姐」亞軍嶄露頭角，佟麗婭接著在電視劇《母儀天下》以「趙飛燕」一角爆紅，佟麗婭也因拍電影《北京愛情故事》，和演而優則導的陳思誠擦出愛火，但自從兩人公布戀情、結婚後，就屢被外界看衰，事後陳思誠還被拍到勾2女過夜，兩人的婚姻從此就屢被放大檢視。

佟麗婭出身藝術世家，她5歲就開始學舞，佟麗婭長大後不只利用課餘時間擔任舞蹈老師、模特兒，她還以高顏值獲得2002年首屆「新疆小姐」大賽亞軍，佟麗婭2006年被香港名導爾冬陞選中，出演電視劇《新不了情》，儘管佟麗婭只是配角，不過她仍以亮麗外形引起觀眾的注意。

接著佟麗婭以《母儀天下》的「趙飛燕」一角爆紅，她的高顏值穿起古裝讓人驚艷，加上佟麗婭精湛的舞蹈底子，完美詮釋趙飛燕，還讓她有「最美趙飛燕」的稱號，接著佟麗婭在電視劇《宮》、電影《致我們終將逝去的青春》都有精湛演出。

佟麗婭也因拍電影《北京愛情故事》，和演而優則導的陳思誠擦出愛火，但兩人公布戀情時就引發兩面評價，一個是美人胚子、愛跳舞的佟麗婭，而陳思誠則是給外界容易衝動的東北陽剛男兒印象，他考入上海戲劇學院，就因打架而被退學，加上陳思誠演出的角色多為玩世不恭，觀眾入戲深，不免他定位成壞男人。

佟麗婭拍電影《北京愛情故事》，和演而優則導的陳思誠擦出愛火。（圖／本報系資料照片）

佟麗婭和陳思誠2014年選在大溪地舉辦海島婚禮，陳思誠霸氣送佟麗婭8.8克拉婚戒，佟麗婭也大方示愛：「這個男人，我嫁定了，更是嫁對了！」不過婚禮正值兩人的定情作《北京愛情故事》上映前一天，還因此被說是為電影炒作，但這對夫妻的負面傳聞也沒斷過，陳思誠在結婚3周年前夕，被陸媒揭露帶2女在酒店過夜。

婚變鬧得滿城風雨，儘管夫妻沒有正面回應，但兩人都以行動來捍衛婚姻，佟麗婭在朋友圈曬出和兒子朵朵的照片，堅強寫下「重新開始！丫丫加油」，陳思誠則是反駁離婚「沒離婚！不信謠！不傳謠！我們都好，也相信明天會更好」。

佟麗婭舉手投足俏麗、有型，保養有術的她不像是一個孩子的媽。（圖／取材自佟麗婭微博）

夫妻倆在年初則一同出席活動，陳思誠領獎還特別點名感謝老婆，感謝佟麗婭支持自己的工作，佟麗婭則開心露燦笑，夫妻互動超甜蜜，也間接打破離婚傳聞。佟麗婭雖然是滅了婚變傳聞，不過她卻也因另一半的桃色風波，而錯失陸劇《三十而已》的「顧佳」 一角。

起初，「顧佳」原本是由佟麗婭來飾演，不過粉絲卻不滿，角色要經歷丈夫出軌、不夠女一，最後佟麗婭放棄角色，而「顧佳」由童瑤詮釋，不過佟麗婭事後則澄清，角色人設和她原本看得劇本內容有落差「演員好好演戲是第一位，謝謝大家的關心」，並表示檔期不合，宣布辭演，也讓她錯失爆紅的機會。

(中時新聞網)