苗栗縣政府將在頭份市音樂公園增設親子遊樂設施，希望以擴大公民參與的方式來決定設施項目。（謝明俊攝）

頭份市是苗栗全縣人口數最多的市鎮，有超過10萬人口，其中年輕族群占有相當比率，苗栗縣政府規畫在頭份市音樂公園增設親子遊憩設施，希望以擴大市民參與方式，打造更符合市民需求的休憩環境。

近年，苗栗縣長徐耀昌指示水利處全力推動「一地區一公園」，規畫在「山線、中港溪、海線」各打造1座大型親子公園。其中，2019年元月首先啟用首座苗栗市「貓裏喵親子公園」，採取海洋風格設計。今年3月啟用第2座「竹南獅山親子公園」，特別設計以苗栗地景「火炎山」為主題，第3座親子公園則設在國立苑裡高中旁公園用地，預計2021年初完工。

親子公園獲得縣民甚至是外縣市遊客歡迎好評，苗栗縣政府進一步針對各鄉鎮的舊有公園，積極規劃改善及新增公園親子設施，來滿足民眾親子休憩同樂需求。

其中，擁有超過10萬人的頭份市，因年輕族群占有相當數量，亟需擴增親子活動休憩空間，因此，縣府水利處選定位在頭份市富國街、昌隆一街的頭份市音樂公園，來新增遊憩設施，對公園進行主題式營造。

水利處長楊明鐃指出，為了更貼近市民需求，所以頭份市音樂公園的重整規畫，特別引入公民參與設計，舉辦「頭份音樂藝術公園闖關漫遊工作坊」活動，邀集家長帶著小朋友，一起來公園走走，實際創作，提供自己設計遊戲設施，共同打造夢想中的新樂園。

(中時 )