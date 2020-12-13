脫離學生時代後，大多數人都必須工作賺錢以養家餬口，而其中有一部分人對自己的事業充滿熱情，無時無刻都在想著工作上的事情，這種人就被大家戲稱為「工作狂」。搜狐網命理專欄「小女巫鬧鬧」就在文章中指出，有4個星座深受老闆喜愛，簡直就是用生命在上班！

1. 獅子座

獅子座的領導力，不管是他們在當上司還是員工時，都無法被隱藏。當員工的時候，儘管老闆指派的任務有難度，他們也不會輕言放棄，反而拚盡全力去完成；而在擔任團隊領導者時，他們對待下屬相當大方，不吝於誇獎，是相當得人心的上司。

2. 摩羯座

「工作狂」一直以來都是魔羯座的標籤之一，會有這樣的印象也絕不是空穴來風，在摩羯座的人生規劃中，至少超過一半都是和事業有關，事業可以給他們帶來安全感，確保未來人生的保障，因此在他們身上基本看不到摸魚、懈怠等常見的「職業倦怠症狀」，最佳好員工非他們莫屬！

3. 白羊座

白羊座天生好學、勝負慾強、刻苦且極具行動力，他們在工作團隊中，只要看見了發展前景，一定會帶著同事們一起向前衝，他們熱情的精神也會感染到身邊的人，減少大家因為工作繁忙的，這樣有前途又讓人省心的員工，有哪個老闆不喜歡呢？

4. 處女座

處女座有著「完美主義」的性格特徵，這讓他們在工作的時候凡事親力親為，不會隨便把自己的工作丟給其他人處理，而且注重細節的他們也是力求完美，在別人眼裡看起來差不多就行了的事情，對處女座來說是無法接受的，在他們的腦袋中只有一個認知，那就是「做就要做到最好」。

(中時新聞網)