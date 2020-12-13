通霄追風馬拉松，選擇濱海海堤道路無壓力賽道，讓跑友跑得更舒適。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣副縣長鄧桂菊及國策顧問紀政等人共同鳴笛起跑。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

2020通霄濱海追風馬拉松，13日一早在苗栗通霄海水浴場開跑，3千多名跑友沿著美麗的海堤道路放情奔跑，在沒有紅綠燈干擾的無壓力賽道追風前進，欣賞沿線懷舊景點及飽覽海天一色旑旎風光，感受不一樣的路跑風情。

13日清晨5點多，通霄追風馬拉松會場通霄海水浴場已經擠滿3千多名跑友，現場氣氛熱烈，眾跑友躍躍欲試，稍後由副縣長鄧桂菊等人一同為選手嗚笛開跑。

通霄追風馬拉松賽道規畫沿著通霄濱海海堤道路一路前行，沿途都是廣闊優美的海景，一路穿越漁港村落、街廟巷弄、旋轉風車及貝類化石層、好望角等特色景點，並近距離與海線火車共同馳騁前進，讓許多初次參與的跑友留下難忘的濱海路跑體驗。

這項年度馬拉松盛事今年邁入第4屆，比賽分為全馬的疾疾如風組、23K的乘風破浪組、12K的一帆風順組以及4.5K的走馬看花組等，主辨單位在沿途設有11處補給站，提供豐盛的當地小吃讓跑友享用。

苗栗縣通霄慢跑協會理事長李開勳指出，通霄小鎮山海都有好風景，尤其是綿延10幾公里海岸線景緻迷人，通霄濱海追風馬拉松賽事專為跑者設計的無壓力式賽道，車流量少廢氣少，沿著海堤道路追風跑，暢快無比，深獲跑友好評。

副縣長鄧桂菊歡迎全國各地跑友參與這項活動，除了挑戰體能，希望能跑出健康、跑出快樂；同時也感謝苗栗縣通霄慢跑協會的用心規畫與執行、期盼結合活動行銷苗栗縣海線的好山、好水與好人情。

(中時 )