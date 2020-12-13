為防止疫情入境，指揮中心12月4日全面暫緩印尼籍移工入境，但為滿足國內照護需求，指揮官陳時中今天上午拋出有條件開放的想法，今天下午指揮中心發言人莊人祥進一步指出，接下來會請駐外使館協助尋找當地具有認證機制的檢驗機構，將要求印尼移工未來赴台工作，需先至指定機構檢驗才能來台。

莊人祥指出，目前指揮中心尚未決定是否要恢復開放印尼移工入境，但已開始研擬相關的入境條件，會先針對印尼移工，要求來台前要檢附我國在當地的指定機構檢驗報告，入台後還是要集中檢疫14天，預計明後天就會有結果。

至於我國是否已與阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca，AZ）簽訂千萬劑的新冠疫苗訂單？莊人祥表示，由於疫苗採購都有簽訂保密協定，這部分尚無法對外說明，不過目前指揮中心都在積極洽談中，若有消息會對外說明。

中研院近期公布研究，發現目前全球流行的新冠肺炎為第6型病毒株，莊人祥解釋，這表示病毒並沒有大量突變，「可能是個好消息」，但未來是否仍會持續這樣，還不清楚，不過此事也攸關未來疫苗發展究竟有沒有效？以及感染者免疫後還會不會被感染？這些都有待進一步研究。

(中時 )