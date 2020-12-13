政府為振興經濟推出的三倍券即將到期，蔡英文總統今天提醒民眾，「12月31日前要趕緊把三倍券花完喔！」並呼籲全民努力防疫，也別忘了振興經濟！

振興三倍券是蔡政府今年因應新冠肺炎疫情發行的消費專用券，自7月15日起，提供每一位申請民眾以1000元，購買等值3000元的三倍券，使用期限到2020年12月31日，營業店家的兌現期限到2021年3月31日。

蔡英文今天在臉書等網路社群平台貼上自己之前在美國騎馬的照片，並分享一個故事，年終將近，有一天，來自台灣的女孩蓓圈和朋友在騎馬，騎著騎著騎到一個懸崖邊，眼看蓓圈的馬就快跌落山谷，朋友大喊：「閃！蓓圈！快倒騎！」於是蓓圈就想起來「三倍券快到期了」，反問民眾「你花完了嗎？」

蔡英文提醒大家，12月31日前要趕緊把三倍券花完，努力防疫，也別忘了振興經濟！文末也標註「小英關心您」「三倍券快到期」「我也會騎馬」。

(中時 )