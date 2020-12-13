美國國務卿蓬佩奧10日公布一份對外國政府現任和前官方人員的制裁名單，其中，包括一位來自大陸廈門公安局梧村警察局的黃元雄警長，制裁的理由是侵犯宗教自由，但沒想到黃竟是廈門市梧村派出所的一位基層員警，這讓前藍委蔡正元狠酸蓬佩奧，連人都能搞錯，實在遜斃了。

蔡正元今在臉書發文表示，蓬佩奧實在遜斃了，即將離開國務卿職位的人，做事也不認真一點，自以為要制裁大陸高官，才公布了一份名單，其中有一位「廈門警察局長」，名叫「黃元雄」。

「蓬佩奧宣布制裁名單，看是又肥胖又威武，卻又丟人又遜斃了」，蔡正元指出，原來制裁名單的「黃元雄」，不是廈門警察局長，而是廈門市轄區內，一位村級派出所的基層員警。

蔡正元狠酸，蓬佩奧搞這麼好笑的制裁，還當過中情局局長，這種情報工作水準，實在丟盡美國人的臉，還是早點打包回家，否則美國歷代國務卿的英名，都被蓬佩奧放在地上踩。

美國國務院公告對大陸十餘名官員進行制裁，其中大部份是屬於副國級的高層官員，有網民表示，這次美國制裁的都是副國級人物，這位黃警官現在跟副國級同等級，可以自豪一輩子了。

(中時新聞網)