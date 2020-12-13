為了冰淇淋和布丁，女網友與男友被家人趕出門！一名年輕女還沒結婚就直接住進男友家，卻因為發現男友家人會在沒告知情況下，吃掉她放在冰箱的食物，例如知名品牌冰淇淋或網購布丁。年輕女要求多買一個冰箱放自己東西，最後搞到她跟男友雙雙被趕出家門，原本在家中公司上班的男友，還因此丟掉工作！

日前一名女網友在臉書《靠北婚姻2.0》上發長文抱怨男友家人。她表示畢業後在外租屋，但租屋處離男友家很近，之後順理成章住到對方家裡。一開始與男友家人相處得不錯，但漸漸發現男友家沒有「所有權」的概念，只要不是放在房間的東西，就是大家的，不分彼此。

女網友說，放在冰箱的名牌冰淇淋、要排隊的網購布丁，通通被男友家人吃掉，放在庭院曬的雨傘也會被拿走。

某次女網友煮了一大鍋番茄牛肉鍋，希望可以吃3天，但她隔天回家就發現被男友媽媽拿去加飯煮了吃。女網友氣炸向男友哭訴，男友挺她向爸媽要求再買一個冰箱，並向他女友道歉。

男友爸媽一聽也氣炸，認為一家人何必這樣分，多買一個冰箱是想分家？數日後女網友與男友返家，發現他們的用品被裝箱放在大門口，慘遭掃地出門。更慘的是，在家中公司上班的男友，隔天刷卡卻進不了公司，原來老爸不只趕他出門，還將他炒魷魚。

女網友靠北「覺得好累，我到底做錯了甚麼要受到種對待？這個世界到底還有沒有是非對錯？」。

不過大部分網友看了她的「靠北」，一面倒批評：「妳有付房租、水電嗎？當初搬出去自己住，不就好了？」、「妳順理成章住進人家家，人家也要順理成章改變生活習慣配合妳？」、「有人跟我一樣覺得她自己本身就是個問題嗎？」、「牛肉鍋抵一個月的租金，我覺得很划算欸」。

也有人認為，女網友和男友家人根本是同一種人，「自己住在男友家就可以臉紅氣不喘的順理成章住的理所當然，別人用了你放在他們家裡的東西就是千不該萬不該！別人都還沒認真跟你算房租、水電費呢！妳倒是布丁、冰淇淋、牛肉湯記得很清楚~雖然他們擅自吃了、拿了、用了妳的東西，但仔細想想也真是沒禮貌、沒水準，把兩方人馬秤一秤好像是…半斤八兩耶！」。

(中時新聞網)