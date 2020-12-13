想換工作？水電木工免費教 每月還發零用錢給你花

成績不一定是工作唯一的出路，YouTuber「超認真少年Imserious」分享位於台中工業區的勞動部勞動力發展署 中彰投分署，有許多關於機械、技術、產業等基本技術課程，不需費用，十分推薦給想學習一技之長的同學。除了能夠補助學程免費，最高還可以領取8千塊的零用錢。讓你學到一技之長還有零用錢可花。

裡面的設備比起早期有著良好的改善，進口設備與明亮通風的環境，使學員能有好的學習空間。若是將這些技術學好，未來可以利用這些技術，運用到工業製程上的整合。

超認真少年表示木工是一個吃工序的工法，少了其中一步驟都會影響細緻面。來自木作班的學員說道，接合處摸起來是否平整是一個好作品的標準。

他也分享電腦輔助、機械製圖與製造班可以學習2D的AutoCAD或是3D的建模以及一些CNC的工作流程，擁有基礎的能力，在未來也能有更好的銜接。

有些網友分享自身經驗，「之前在那邊上了半年的課，訓練真的很紮實，而且有趣的是隔壁的女同學後來變成女朋友了」、「有好多想上的課，這地方真的好棒」、「與其做一些免洗職業，不如來這學一技之長」。

(中時新聞網)