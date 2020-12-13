基隆40多歲男子13日凌晨在美猴橋附近失去行蹤，警消人員投入大量人力搜救長達10小時，最終由基隆港警總隊在東八碼頭附近海域發現戴男遺體，詳細事發原因仍待警方調查釐清。

據了解，戴男子13日凌晨與家人發生爭執，在家中留下紙條後，搭乘計程車外出，其妻子發覺異狀追出門，但在基隆法院附近跟丟，戴妻擔心丈夫安危向警方求助，員警調閱監視器發現，戴男最後行蹤出現在美猴橋附近，並在人行道上發現戴男拖鞋，警消人員立即拉起封鎖線，下河搜索。

警消人員投入大量人力搜救長達10小時，最終由基隆港警總隊在東八碼頭附近海域發現戴男遺體。（陳彩玲攝）

消防人員在河面搜索8次，並派潛水人員下水搜救4次，自凌晨3點50分出動搜救至下午2點多仍未果，基隆港警卻傳出在東八碼頭附近打撈到一具遺體，據悉，港警接獲民眾通報，指外海有不明物體，上前打撈後發現是一名男子，已明顯死亡，警方採集指紋後，通知家屬到殯儀館相驗遺體，確認死者身份為戴男，詳細事發原因仍待調查釐清。

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