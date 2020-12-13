中、南部知名飲食品牌眾多，吸引台北、桃園、新竹不少老饕南下；這些品牌挾高知名度，卻不大願意北上展店，究其原因，北部土地成本高，加上人事費用，不如留在原地發展。號稱「燒肉南霸天」的碳佐麻里，投資台南安平港園區，預計明年初動工，網友稱「又要打趴台北一堆店了」。

臉書社團台南式PO文指出，「碳佐麻里斥資10億元，將在台南蓋全台最大燒肉店與複合園區」，未來整個佔地近7000坪的安平港園區內，除了燒肉店，也將引進麻辣鍋、海鮮餐廳、宴會廳、咖啡廳等。園區分兩期開發，第一期明年初動工，2022年中完工。

台南市政府與國有財產署合作開發南區土地，基地面積2.3公頃，採設定地上權方式引進民間投資營運。市府一年前已和碳佐麻里簽約，屆滿一年，宣布即將動工。

「沒有最大，只有更大」，網友讚嘆碳佐麻里的鉅額投資，在南台灣不斷把店開到極致。饕客們認為，北部燒肉以乾杯、胡同等品牌為主；中部有屋馬；南部不用說，首推碳佐麻里。

網友好奇，中南部的燒肉店為什麼不北上開店，搶攻高端消費市場？內行人指出，若按照碳佐麻里的模式，光是要在台北找到一塊地開燒肉店，恐怕就不符需求，「不是找不到就是地太貴」；加上人事費用，計算機按一按大概就知道划不划算。

也有網友說，北部人「吃不到的最貴」，一旦上台北開店，或許反而失去吸引力，留在南部，才是上策。

(中時新聞網)